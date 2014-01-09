Українських туристів, що зірвалися на Ельбрусі, знайдено живими

Про це повідомляється на сайті Головного управління МНС Росії по Кабардино-Балкарії.

За даними рятувальників, один з туристів у тяжкому стані, другий не постраждав.

«Рятувальники прибули на місце події і спустилися до місця падіння. За інформацією, обидва члени групи живі, одна людина у тяжкому стані, друга не постраждала», - йдеться в повідомленні.

На даний момент проводяться роботи з підйому альпіністів, повідомили в управління МНС Росії.

Як повідомляв УНІАН, вранці 9 січня стало відомо, що двоє українських туристів зірвалися під час сходження на гору Ельбрус.

Їм на допомогу вирушив рятувальний загін у складі 7 осіб і двох одиниць техніки.