У Криму спалили опудало Бандери (фото)

Також мітингувальники зажадали від Віктора Януковича заборонити партію "Свобода" і всі «неонацистські рухи на Україні», а також прийняти закон про заборону всіх радикальних організацій неонацистського і екстремістського толку, пише "Сегодня".

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«Вимагаємо визнати злочинними ідеологію і діяльність ОУН-УПА та їхніх військових формувань, не допускати пропаганду неонацизму та расової нетерпимості у ЗМІ, реабілітацію та героїзацію фашистських колабораціоністів, а також виготовлення, розповсюдження, демонстрацію фашистської і нацистської символіки політичними партіями, об'єднаннями громадян, юридичними та фізичними особами», - заявили присутні.