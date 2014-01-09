Положинський: Навряд чи я зможу довго протриматись в раді Майдану

Про це він сказав в інтерв’ю інтернет-виданню Главком.

Як сказав співак, робота в раді ВО "Майдан" не для нього, оскільки це "не зовсім те", у чому він вбачає "свою користь і свою потрібність", і є, на його думку, люди, які значно більш гідні того, аби входити до складу цієї ради.

"Я не хочу називати конкретних імен, тому що можу когось пропустити і вийде не дуже гарно. Такі люди є. Я хочу ввести їх до складу цієї ради, тому що щиро вірю - вони можуть більш ефективно працювати в цьому органі, ніж я. Окрім того я відчуваю, що це – не моє. Просто сидіти голосувати – суперечить моїй природі. Але у тих умовах ефективно реалізовувати ті функції, які на мене поклали, я не можу", - сказав Положинський.

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За його словами, робота ради Майдану багато в чому нагадує роботу Верховної Ради, і таких умов він "просто не витримає". Водночас, відповідаючи на питання, чи завершиться на цьому його політична діяльність, Положинський підкреслив, що вона не політична і не завершиться.

"Я це не називаю політичною діяльністю. Я це називаю громадською чи громадянською діяльністю. І, звичайно, вона буде продовжуватись" - заявив співак.

Соліст "Тартака" Олександр Положинський є активним учасником акцій протесту в Україні. Зокрема, під час провокацій під Адміністрацією Президента 1 грудня він намагався завадити силовому штурму будівлі у той час, коли на місце подій ще не прибув жоден політик. Під час Народного віче 22 грудня, коли було оголошено про створення народного об’єднання "Майдан", Положинський увійшов до складу ради цього об’єднання.