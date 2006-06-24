СБУ запевняє, що знайдений паспорт Пукача справжній

Голова СБУ Ігор ДРІЖЧАНИЙ стверджує, що закордонний паспорт на ім’я колишнього начальника зовнішнього спостереження МВС України Олексія ПУКАЧА, знайдений при ліквідації конвертаційного центру в Києві, справжній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Наскільки мені відомо, експертизу (паспорту) закінчено. Паспорт справжній. Він разом з матеріалами обшуку (в приміщенні, де було розташовано конвертаційний центр – УНІАН) передано до Генпрокуратури для перевірки в ході розслідування справи по вбивству журналіста Георгія Гонгадзе», - сказав голова СБУ. «Зараз знаходиться в Генпрокуратурі України», - ще раз підкреслив І.ДРІЖЧАНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня СБУ повідомила, що під час спецоперації виявлено закордонний паспорт на ім’я О.ПУКАЧА. Паспорт було виявлено у керівника угруповання, яке займалось протиправними “конвертаційними” операціями, а також контрабандним ввезенням та реалізацією в країні дорогоцінного каміння.

Наступного дня міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО висловив думку, що генерала міліції О.ПУКАЧА, який перебуває у міжнародному розшуку за звинуваченням в організації вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, немає в живих.

Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що він не може цього довести, однак наголосив на тому, що «якщо спровадили на той світ Юрія Кравченка, то навряд чи залишили живим ПУКАЧА з його паспортами».