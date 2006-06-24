СБУ запевняє, що знайдений паспорт Пукача справжній
Експертизу закінчено
Голова СБУ Ігор ДРІЖЧАНИЙ стверджує, що закордонний паспорт на ім’я колишнього начальника зовнішнього спостереження МВС України Олексія ПУКАЧА, знайдений при ліквідації конвертаційного центру в Києві, справжній.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.
«Наскільки мені відомо, експертизу (паспорту) закінчено. Паспорт справжній. Він разом з матеріалами обшуку (в приміщенні, де було розташовано конвертаційний центр – УНІАН) передано до Генпрокуратури для перевірки в ході розслідування справи по вбивству журналіста Георгія Гонгадзе», - сказав голова СБУ. «Зараз знаходиться в Генпрокуратурі України», - ще раз підкреслив І.ДРІЖЧАНИЙ.
Як повідомляв УНІАН, 16 червня СБУ повідомила, що під час спецоперації виявлено закордонний паспорт на ім’я О.ПУКАЧА. Паспорт було виявлено у керівника угруповання, яке займалось протиправними “конвертаційними” операціями, а також контрабандним ввезенням та реалізацією в країні дорогоцінного каміння.
Наступного дня міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО висловив думку, що генерала міліції О.ПУКАЧА, який перебуває у міжнародному розшуку за звинуваченням в організації вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, немає в живих.
Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що він не може цього довести, однак наголосив на тому, що «якщо спровадили на той світ Юрія Кравченка, то навряд чи залишили живим ПУКАЧА з його паспортами».