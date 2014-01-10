До Координаційного центру правового захисту на Майдані надійшло майже 300 звернень

До Координаційного центру правового захисту Штабу національного спротиву за час його роботи надійшло майже 300 звернень. Про це заявив народний депутат від «УДАРу» Валерій Карпунцов.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, Карпунцов зауважив, що наразі до цієї роботи залучено 86 осіб, з яких 78 адвокатів та 8 юристів. За його словами, юристи «працюють виключно на безоплатній основі. Вони згуртувалися не через гроші, а через бажання надавати допомогу всім тим, хто потребує юридичної підтримки».

Карпунцов зауважив, що станом на 10 січня до Центру надійшло 283 звернення, з яких 179 стосуються подій на Євромайдані, 104 – Автомайдану. «По всіх зверненнях надається консультація адвокатів та за потреби за людьми закріплюється адвокат», - додав депутат.

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За його словами, укладено 32 угоди з адвокатами, про надання допомоги особам, що звернулися до Центру, більшість адвокатів допомагають одночасно декільком людям. Він зазначив, що розроблені методичні рекомендації щодо представництва потерпілих, захисту затриманих тощо.

«Ефективність роботи Центру дратує владу і вона не гребує різними методами, щоб дискредитувати його діяльність. Влада вдається до переслідувань адвокатів, як це відбувається зі Смалієм, розміщення брехливих повідомлень у ЗМІ щодо начебто залучення до роботи юристів на платній основі – по 300 дол США за годину, оприлюднення через підконтрольні сайти мобільних телефонів депутатів від «УДАРу», - сказав Карпунцов і додав, що владі це не допоможе і юристи та адвокати і надалі надаватимуть допомогу активістам, яких переслідує влада.