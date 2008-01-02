Тимошенко поговорить з Москвою про ситуацію на газовому ринку України

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір провести переговори з Росією з питань ситуації на газовому ринку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.Тимошенко повідомила сьогодні журналістам після завершення зустрічі з головою НАК «Нафтогаз України» Олегом ДУБИНОЮ.

«Зараз ми ведемо переговори про можливу дату проведення такої зустрічі, яка буде присвячена багатьом питанням, але в першу чергу – ситуації на газовому ринку України, яка склалася в результаті колосальних тіньових схем, які працювали в газовій галузі останні два роки», - сказала Ю.Тимошенко.

У теж час прем`єр-міністр не змогла уточнити, чи є серед кредиторів НАК «Нафтогаз України» російські компанії.

«Я доручила новому керівництву НАК «Нафтогаз України» підготувати компактний і зрозумілий для громадськості аналіз стану справ в компанії. Такий аналіз буде представлений і громадськості, і пресі», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2007 року міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив, що МЗС веде роботу з організації візиту прем`єр-міністра України Ю.Тимошенко до Москви.