Опозиція заблокувала трибуну парламенту
09:57, 14 січня 2014Політика
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За півгодини до початку першого в цьому році пленарного засідання Верховної Ради України, президію та трибуну вже заблоковано опозицією
Опозиція блокує трибуну
Як передає кореспондент УНІАН, наразі там перебуває близько 10 народних депутатів.
Зокрема, депутати від “Батьківщини” Микола Княжицький та Сергій Пашинський.
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Водночас депутати від “Свободи” проводять нараду зі своїм лідером Олегом Тягнибоком біля своїх робочих місць.
Загалом в сесійній залі наразі перебуває не більше 100 народних депутатів.
Засідання має розпочатися о 10.00.
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