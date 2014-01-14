Опозиція заблокувала трибуну парламенту

Як передає кореспондент УНІАН, наразі там перебуває близько 10 народних депутатів.

Зокрема, депутати від “Батьківщини” Микола Княжицький та Сергій Пашинський.

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Водночас депутати від “Свободи” проводять нараду зі своїм лідером Олегом Тягнибоком біля своїх робочих місць.

Загалом в сесійній залі наразі перебуває не більше 100 народних депутатів.

Засідання має розпочатися о 10.00.