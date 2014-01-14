Кім Чен Ин довірив постачання армії молодшій сестрі

Про це пише південнокорейська газета «Чосон ільбо», яка посилається на джерело в Північній Кореї, повідомляє Лента.ру.

За відомостями газети, Кім Йо Чжон була призначена керівником 54-го відділу Трудової партії Кореї після страти свого дядька Чан Сон Тхека, про яку стало відомо 12 грудня. Чан Сон Тхек, який вважався другою особою в державі, імовірно відповідав за роботу цього відділу.

Безпосереднім керівником органу, згідно з більш ранньої публікації в «Чосон ільбо» , був Чан Су Гіль (Jang S -gil), якого публічно стратили за фінансові розкрадання. Про його страти газета повідомила також 12 грудня.

Раніше видання писало, що керівником 54 -го відділу Чан Су Гіля призначив саме Чан Сон Тхе. Імовірно це сталося в 2010 році, коли дядька Кім Чен Ина призначили заступником голови Державного комітету оборони (керівником цього органу був Кім Чен Ір, а після Кім Чен Ин). У повноваження 54 -го відділу входить забезпечення армії електроенергією, а також поставки військовим вугілля, палива, одягу та обслуговування їх інших матеріальних потреб.

Крім цього партійний орган володіє універмагами в Пхеньяні і Вонсані (портове місто на східному узбережжі КНДР) і керує мережею шахт (імовірно, вугільних ), електростанцій, цементних заводів і постачальників сільгосппродукції. Спочатку 54 -й відділ контролювали самі військові. У ведення Трудової партії його передали з ініціативи Чан Сон Тхека . Імовірно, це сталося в 2012 році, коли свого поста був позбавлений начальник Генерального штабу армії Лі Ен Хо. Про генерала писали, що причиною відставки стала його незадоволеність можливою передачею контролю над промисловістю від військових цивільним структурам уряду.

Про саму Кім Йо Чжон, якій належить управляти активами 54 -го відділу, відомо небагато. За даними The Sydney Morning Herald, вона вперше з'явилася на публіці в грудні 2011 року на похоронах Кім Чен Іра. Під час церемонії вона стояла поруч з Кім Чен Ином, з чого спостерігачі зробили висновок про її високий статус. Крім того, як писала The Japan Times, після смерті батька Кім Е Чжон доручили нагляд за дочкою однієї з японок, викрадених північнокорейцями в 1977 році. На думку експертів, у майбутньому Пхеньян планує використовувати життя полонянки як аргумент в переговорах з Токіо.