Кім Чен Ин наказав військам бути готовими почати війну без попередження - ЗМІ

Про це передає в середу агентство Ренхап з посиланням на північнокорейські ЗМІ.

Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) уточнює, що візит лідера Північної Кореї пройшов у вівторок. 526-а частина в місті Нампхо провінції Пхенан-Намдо - "частина великої слави", оскільки в ній служили 57 "героїв республіки", які воювали в Корейській війні 1950-1953 років, повідомляє РИА Новости.

Провівши зустріч з командуванням частини, Кім Чен Ин підкреслив, що в армії повинні пам'ятати день проголошення Кім Чен Іра "великим керівником", тому що він зробив КНДР "військовою державою світового рівня".

Оглянувши умови життя солдатів, керівник країни дав їм настанови.

"Не забувайте, що не можна оголошувати, коли ми почнемо війну, і продовжуйте підготовку до бою", - наказав Кім Чен Ин.

Лідера КНДР супроводжували глава політбюро віце-маршал Чхве Рен Хе, начальник генштабу армії Лі Ен Гіль, міністр народних збройних сил Чан ​​Чон Нам та інші вищі військові особи країни.