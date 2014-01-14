Право людини молитися Богу не може обмежуватися державним законом – УПЦ КП

Право людини молитися Богу не може обмежуватися жодним державним законом.

Про це йдеться у заяві прес-центру Київської Патріархії з приводу листа Міністерства культури до глави Української Греко-католицької церкви, оприлюдненій на офіційному сайті Української православної церкви Київського патріархату.

Прес-центр Київської Патріархії з благословення Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та у зв’язку з численними запитами представників ЗМІ щодо ставлення УПЦ Київського Патріархату до листа Міністерства культури, оприлюдненого главою УГКЦ Верховним Архієпископом Святославом Шевчуком 13 січня 2014 р. повідомляє: «Ніяким державним законом не повинно обмежуватися право людини звершувати молитву до Бога».

«Така молитва може звершуватися як одноосібно, так і спільнотою віруючих, як мирянами, так і священнослужителями, приватно чи публічно. Обмеження цього права можливе лише в разі провокування насильства, розпалювання релігійної ворожнечі до представників інших конфесій, заподіяння, під виглядом релігійної діяльності, шкоди душевному чи фізичному здоров’ю людей або інших подібних суспільно небезпечних дій. Таке обмеження повинно застосовуватися дуже зважено і бути співмірним з наявною суспільною небезпекою», - наголошується в заяві УПЦ КП.

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У заяві підкреслюється, що «на Майдані Незалежності в Києві, про який йдеться у листі, ані священнослужителі УГКЦ, ані священнослужителі інших законно діючих Церков і релігійних організацій, своєю молитвою та пастирським служінням не вчиняють злочину самі та не закликають до злочинної діяльності інших. Навпаки, Церкви і релігійні організації як окремо, так і спільно в рамках своєї Всеукраїнської Ради, протягом останніх майже двох місяців неодноразово закликали до мирного проведення громадських акцій, до ненасильства, до діалогу, просять у молитвах миру і блага Україні».

Тому повідомлення листом з боку держави про можливість застосування до УГКЦ у зв’язку з подіями на Майдані Незалежності судових санкцій аж до проведення ліквідаційної процедури, Київський Патріархат вважає невиправданим і помилковим тлумаченням Закону «Про свободу совісті». «Окрім порушення основоположного права людини і громадянина на свободу совісті та віросповідання, такі санкції приведуть до ще більшого загострення громадського протистояння та завдадуть Україні, як державі, значної шкоди і в суспільних відносинах, і на міжнародній арені», - переконані в УПЦ КП.

Київський Патріархат вкотре підкреслює, що Церква не може і не повинна брати участь у політичній боротьбі, агітувати «за» чи «проти» певних політиків. Разом з тим Церква послідовно підтримує українській народ в прагненні бути невід’ємною частиною Європи, підкреслили в у Київському Патріархаті і закликали «представників держави, політиків та громадських діячів до діалогу та спільного знаходження мирного виходу з нинішнього кризового стану країни, а також до утримання від кроків, які би поглиблювали недовіру та непорозуміння, розпалювали ворожнечу в суспільстві».

Як повідомляв УНІАН, на Святвечір, 6 січня, греко-католицьке духовенство отримало офіційного листа від 3 січня №1/3/13-14 від Міністерства культури про «систематичне ігнорування законодавства з боку окремих ієреїв на Майдані Незалежності. Мінкультури попередило про припинення реєстрації УГКЦ, мотивуючи тим, що представники УГКЦ порушували вимоги законодавства про свободу совісті та релігійних організацій, здійснюючи релігійну діяльність на Майдані в грудні 2013 року та на початку нового 2014 року.

У відповідь на це Блаженніший Святослав наголосив, що Церква не є учасником політичних подій, однак вона «не може стояти осторонь, коли її вірні просять про духовну опіку», а тому присутня на Майдані.

У заяві глави УГКЦ сказано: «Уперше за часи незалежності України пролунала погроза щодо «припинення діяльності відповідних релігійних організацій» УГКЦ».

Як відомо, УГКЦ знімали з реєстрації у березні 1946 року, під час сталінських репресій.