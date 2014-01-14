ВР продовжить свою роботу завтра

Київ. 14 січня. УНІАН. Голова Верховної Ради України Володимир Рибак оголосив, що парламент продовжить роботу завтра о 10.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав з президії ВР, куди його пропустили народні депутати від опозиції, які блокують президію.

“Перемовини між керівниками фракцій продовжуються. Розглядаються ті питання, які сьогодні виникли і шляхи їх вирішення”, - сказав Рибак.

Він додав, що у зв'язку з цим ВР продовжить роботу завтра о 10.00. При цьому спікер не закрив сьогоднішнє ранкове засідання парламенту.

Як повідомляв УНІАН, депутати від опозиції заблокували президію та трибуну за півгодини до початку першого в цьому році пленарного засідання Верховної Ради.

Опозиціонери вимагають відставки уряду й розгляду внесених ними законопроектів.