ВР продовжить свою роботу завтра
Голова ВР Володимир Рибак оголосив, що парламент продовжить роботу завтра о 10.00. Перемовини лідерів фракцій продовжуються.
Київ. 14 січня. УНІАН. Голова Верховної Ради України Володимир Рибак оголосив, що парламент продовжить роботу завтра о 10.00.
Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав з президії ВР, куди його пропустили народні депутати від опозиції, які блокують президію.
“Перемовини між керівниками фракцій продовжуються. Розглядаються ті питання, які сьогодні виникли і шляхи їх вирішення”, - сказав Рибак.
Він додав, що у зв'язку з цим ВР продовжить роботу завтра о 10.00. При цьому спікер не закрив сьогоднішнє ранкове засідання парламенту.
Як повідомляв УНІАН, депутати від опозиції заблокували президію та трибуну за півгодини до початку першого в цьому році пленарного засідання Верховної Ради.
Опозиціонери вимагають відставки уряду й розгляду внесених ними законопроектів.