Рибак відкрив засідання Ради і оголосив перерву до 16.00

Одразу після відкриття ранкового засідання ВР голова Верховної Ради України Володимир Рибак оголосив перерву в роботі парламенту до 16 години.

Як передає кореспондент УНІАН, при заблокованій трибуні та президії парламенту, представники опозиції пропустили Рибака до його робочого місця в президії і він оголосив про відкриття ранкового засідання парламенту.

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У сесійній залі зареєструвалося 269 народних депутатів України.

Рибак повідомив: “Зараз у кабінеті голови Верховної Ради України йдуть перемовини, йдуть консультації керівників усіх фракцій”,

За його словами, у зв'язку з чим оголошується перерва до 16 години.