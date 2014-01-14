Рибак відкрив засідання Ради і оголосив перерву до 16.00
10:40, 14 січня 2014Політика
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Відразу після відкриття ранкового засідання Верховної Ради оголошено перерву
У Верховній Раді оголошену перерву
Одразу після відкриття ранкового засідання ВР голова Верховної Ради України Володимир Рибак оголосив перерву в роботі парламенту до 16 години.
Як передає кореспондент УНІАН, при заблокованій трибуні та президії парламенту, представники опозиції пропустили Рибака до його робочого місця в президії і він оголосив про відкриття ранкового засідання парламенту.
На тему: Опозиція заблокувала трибуну парламенту
У сесійній залі зареєструвалося 269 народних депутатів України.
Рибак повідомив: “Зараз у кабінеті голови Верховної Ради України йдуть перемовини, йдуть консультації керівників усіх фракцій”,
За його словами, у зв'язку з чим оголошується перерва до 16 години.
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