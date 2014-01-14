Кличко впевнений у відсутності юридичних підстав для зняття його з президентських виборів

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кличко сказав у коментарі журналістам.

“Жодних юридичних підстав зняти мене з президентських виборів не існує”, - сказав Кличко.

Крім того, він додав, що “ми дуже не хотіли б, щоб ми опускалися знову до українських судів, які на сьогоднішній день вносять абсолютно абсурдні рішення”.

Довідка УНІАН. Верховна Рада 24 жовтня 2013 року прийняла закон про внесення змін до Податкового кодексу щодо обліку та реєстрації платників податків. Даний документ, зокрема, передбачає, що особи, які мають посвідку на проживання в іншій країні, не є резидентами України.

10 січня 2014 року ВАСУ відмовився відкривати провадження за позовом Кличка щодо змін до Податкового кодексу, прийнятих 24 листопада 2013 р.