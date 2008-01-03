Тимошенко не допустить технічного дефолту Нафтогазу

Уряд не допустить технічного дефолту національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила вчора журналістам після завершення зустрічі з головою НАК «Нафтогаз України» Олегом ДУБИНОЮ.

«Ми провели зараз термінові переговори з кредиторами НАК «Нафтогазу», і після прийняття бюджету, після процедур, спрямованих на поліпшення фінансового становища, технічного дефолту, який загрожував цій компанії на початку 2008 року, не буде», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня 2007 року представники компаній, які керують активами кредиторів “Нафтогазу”, заявили про можливе оголошення після 31 грудня 2007 року технічного дефолту компанії НАК у зв`язку з відсутністю фінансового звіту за 2006 рік.

26 грудня 2007 року Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що уряд зупинив можливість оголошення банкротом НАК «Нафтогаз України». Вона додала, що уряд зупинив цей процес, передбачивши в проекті бюджету-2008 низку заходів для повернення прибутковості НАК «Нафтогаз України».

Статтею 13 Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України» передбачено надання державних гарантій за зобов`язаннями НАК «Нафтогаз України» на суму 12 млрд. грн.