У 2008 році збільшилася допомога при народженні дитини

Допомога при народженні дитини в 2008 році надаватиметься в розмірі 12 тис. 240 грн. – на першу дитину, 25 тис. грн. – на другу дитину, 50 тис. грн. – на третю й наступних дітей.

Про це йдеться в Законі «Про Державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України», який було оприлюднено в газеті «Урядовий кур`єр» від 31 грудня 2007 року.

«Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні першої дитини в сумі 4 тис. 800 грн., другої дитини – 4 тис. 840 грн., третьої та наступних дітей – 5 тис. грн., решта суми на першу дитину виплачується впродовж наступних 12 місяців, на другу дитину – 24 місяців, на третю й наступних дітей – 36 місяців рівними частками», - йдеться в бюджеті-2008.

Довідка УНІАН. Одноразову допомогу при народженні дитини було введено з 1 квітня 2005 року. До кінця 2007 року вона становила 8,5 тис. грн.