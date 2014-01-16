ВР ввела штрафи за невиконання вимог посадовців СБУ

Про це йдеться в ухваленому сьогодні Законі «Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян».

Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнюється статтею 188-43, відповідно до якої невиконання законних вимог посадових осіб СБУ, а також створення перешкод для виконання покладених на них обов’язків, тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 50 (850 гривень) до 100 (1700 гривень) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за порушення, передбачене частиною першою цієї статті, тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 100 (1700 гривень) до 150 (2550 гривень) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.