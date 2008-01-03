Комуністи хочуть відсвяткувати 225-у річницю Севастополя

Верховній Раді України пропонується ухвалити рішення щодо відзначення на державному рівні 225-ї річниці міста-героя Севастополя.

Відповідний проект постанови, внесений народним депутатом Леонідом ГРАЧЕМ (фракція КПУ), зареєстрований у парламенті.

Проектом постанови пропонується рекомендувати Кабінету Міністрів України підготувати розпорядження про відзначення 225-ї річниці міста-героя Севастополя. Крім того, передбачається, що уряд має утворити організаційний комітет з підготовки та проведення відповідних заходів, включивши до складу цього комітету представників центральних органів влади, органів влади Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Міністерства оборони України, громадськості, науковців, ветеранів війни та праці, земляцтва Крим-Севастополь.

Згідно з проектом, Державний комітет телебачення і радіомовлення України має забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації заходів, пов’язаних з відзначенням на державному рівні 225-ї річниці міста-героя Севастополя, організувати тематичні теле- та радіопередачі, присвячені цій визначній події.

Національному банку України планується запропонувати виготовити і ввести в обіг ювілейні монети, присвячені цій даті, а Українському державному підприємству поштового зв’язку «Укрпошта» - видати серію поштових марок.

При цьому Верховна Рада Автономної Республіки Крим та Севастопольська міська рада мають здійснити необхідні заходи щодо відзначення ювілею міста-героя Севастополя.