Рибак порушив регламент, підписавши закони у четвер

Це виходить з тексту Закону про регламент Верховної Ради, пише Українська правда.

Так стаття 130, пункт 2 визначає, що "Голова Верховної Ради підписує поданий на підпис закон не раніше двох і не пізніше п'яти днів з дня його подання, крім випадків, передбачених цим Регламентом".

Закон був прийнятий у четвер вдень і вже ввечері того ж дня спікер Володимир Рибак його підписав та передав президенту.

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Крім того, порушено ще одну норму, зазначено у пунті 3 статті 130 Регламенту. Згідно з нею голова ВР не має права підписувати закон, якщо "у разі виявлення порушень законодавчої процедури, передбаченої цим Регламентом, наслідком чого може бути скасування результатів голосування,… народний депутат у дводенний строк може письмово звернутися до Голови Верховної Ради України з обґрунтованою пропозицією про внесення уточнень до прийнятого закону".

"У цьому разі Голова Верховної Ради України не підписує закон без розгляду зазначених пропозицій Верховною Радою у порядку, передбаченому цим Регламентом (стаття 48)", - зазначається у Регламенті.

Порушення Рибаком двох норм набуття чинності законодавчого акту підтвердив "Українській правді" депутат від Батьківщини Павло Петренко.

"Так, спікер порушив дві норми регламенту. З одного боку щодо двох днів, раніше яких він не мав права підписати закон. А друга норма стосується того, що ми одразу подали заяви і проекти постанов по кожному з законів", - сказав Петренко.

Як відомо, у четвер більшість проголосувала "руками" кілька законів, які утискають низку прав громадян і посилюють для влади можливість карати учасників акцій протесту й інших незгодних із діями влади.

Серед запроваджених змін – повернення кримінального переслідування за "наклеп" і внесення до Кримінального кодексу статті про "екстремістську діяльність", яка визначається дуже широко.

Не зважаючи на порушення процедури голосування та процедури підписання, президент Віктор Янукович підписав ці закони у п'ятницю.