Рибак: Ухвалені вчора закони відповідають європейським

Як передає кореспондент УНІАН, про це Рибак сказав на брифінгу.

Він зазначив, що “ці закони, які приймалися відповідають європейським законам, які є у всіх державах світу”.

При цьому додав: “і порядок в державі нам ніхто не прийде наводити”.

На запитання журналістів, про які європейські норми та європейські закони може йти мова, якщо уже зараз зрозуміло, що вони сприятимуть диктатурі та знищенню свобода слова. Про що наголошують і журналісти, і міжнародні організації. У відповідь Рибак зазначив: “Оце ви кажете, що журналісти щось там кажуть, але щоб казати, то треба проаналізувати закони, які прийняв парламент. Коли ви проаналізуєте, і коли ви подивитеся, як в Європі, о тоді ми можемо професіонально розглянути це питання, а зараз коли ви ще не бачили цих законів, а вже кажете, що журналісти кажуть, що це погані закони, то це давайте почекаємо”.

У відповідь журналісти зазначили, що ознайомилися із законами, які розміщені на сайті парламенту.

Рибак зазначив, що, “коли закони прийняті, то вони будуть підписані президентом, тоді і будемо розглядати, і тоді вони будуть законами, а на сайті були проекти”. У відповідь на це журналісти зазначили, що на сайті справді були проекти, а оскільки вони ухвалювалися в сесійній залі без обговорення і без внесення поправок, тоді текст цих законів відповідає тим проектам, які були на сайті, тобто вони не змінювалися.

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Рибак зауважив, що готовий до дискусій з будь-яких питань щодо ухвалених законів лише після того, як вони будуть підписані Президентом України.

Рибак наголосив, що в світі немає таких держав, які б дозволяли захоплювати адміністративні будівлі і влаштовувати там “їдальню, ночліг”. “Немає таких держав і не може бути”, - підкреслив Рибак.

Він ще раз підкреслив, що всі закони були ухвалені відповідно до регламенту. Він зазначив, що “ситуація не дозволила розглянути по повній програмі законопроекти, але процедура в тих умовах, в яких працювали депутати вона законна”.

“У кого є сумнів, то у нас є інстанції, які згідно закону можуть розглянути”, - сказав Рибак.

Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати з 14 січня блокували роботу Верховної Ради.

16 січня, незважаючи на блокування, народні депутати з провладних фракцій підняттям рук без обговорення ухвалили 11 законів та 1 постанову.

Більшість законів суттєво обмежують права та свободи громадян.

Також парламент ухвалив державний бюджет України на 2014 рік та про звільнення від обкладення ПДВ операцій із ввезення на митну територію України природного газу.