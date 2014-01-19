У секретаріаті комітету заявляють, що УДАР і Батьківщина знали про законах ПР, в опозиції спростовують (оновлено)

Народні депутати від опозиції, які є членами цього комітету, мали текст законопроекту та голосували в двох читаннях.

Про деякі обставини участі депутатів у засіданні профільного комітету 15 січня кореспонденту видання «Закон і Бізнес» розповів керівник секретаріату цього комітету Сергій Остапець.

«Секретаріат Комітету повідомив всіх членів про початок засідання. На момент початку засідання був кворум, так як були присутні більшість народних депутатів-членів комітету: 6 народних депутатів від фракції «Партії Регіонів», заступник голови комітету Роман Романюк (УДАР), Ірина Купрейчук (Батьківщина), Володимир Мельниченко (позафракційний). До порядку денного був включений проект закону №3879 «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і процесуальні закони щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян». Документ за результатами його розгляду підтримало 7 депутатів. Оскільки секретар комітету народний депутат Павло Петренко ("Батьківщина") був відсутній, виконання його функцій при підрахунку голосів депутати вирішили доручити Ірині Купрейчук, яка підписала протокол», - прокоментував він.

За наявними в розпорядженні «ЗіБ» даними, після засідання з'явився секретар комітету П.Петренко і також підписав протокол засідання. Причини підписання протоколу газеті невідомі.

У коментарі УНІАН секретар комітету народний депутат від "Батьківщини" Павло Петренко заявив, що на стадії підготовки законопроекту 3879 в комітеті Верховної Ради з питань верховенства права та правосуддя обговорюdsxвалося тільки одне питання про притягнення до відповідальності суддів, які винесли неправосудні рішення.

«Зараз, вже після голосування в парламенті, відбувається фальсифікація документів, єдине питання, яке розглядалося комітетом - це притягнення до відповідальності суддів, які винесли неправосудні рішення». За його словами, інші питання - не більш ніж спроба виправдати голосування 16 січня.

Петренко заявив, що ніяких офіційних викликів на засідання комітету не було, депутатів від опозиції на нього не запрошували і не було порядку денного.

Народний депутат від ”Батьківщини”, член зазначеного Комітету ВР Ірина Купрейчик також спростувала інформацію ЗМІ.

”У нашому комітеті у порядку денному цього закону Колесніченка взагалі не було”, - сказала вона.

Депутат також зазначила, що ”ніяких документів щодо цього законопроекту у нас не було”.

У той же час, розглядався пов'язаний з нинішніми акціями протесту в Україні проект постанови для направлення до Вищої кваліфікаційної комісії подання про те, щоб ”судді, які, на наш погляд, порушують закони України та порушують присягу свою, щоб Вища кваліфікаційна комісія розглянула дії цих суддів”.

”Ось цей протокол ми підписували і за цей протокол ми голосували. Жоден депутат з опозиційних партій не голосував за закон Колесніченка”, - підкреслила Купрейчик.