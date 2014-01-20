Лише примирення - шлях вперед, репресії та насильство потоплять Україну - глава МЗС Швеції
00:50, 20 січня 2014Політика
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Міністр закордонних справ Швеції Карл Більд заявив, що лише примирення між сторонами політичного протистояння в Україні є шлязом вперед для держави, а репресії та насильствло ”потоплять” Україну.
Про це йдеться у дописі на сайті мікроблогів Twitter глави шведської дипломатії: ”Відкрита демократія та замирення - єдиний шлях вперед для України. Репресії та насильство потоплять країну.”
Раніше в іншому дописі на Twitter у неділю пан Більд закликав обидві сторони утриматись від насильства.
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