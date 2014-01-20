Міліція направила водомети на мітингувальників

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, загальна кількість працівників органів внутрішніх справ, які отримали травми під час масових заворушень на Європейській площі у Києві, перевищує 70 осіб.

”У них діагностовано закриті черепно-мозкові травми, переломи, забиття та отруєння невідомими речовинами”, - зазначили у міліції.

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Водночас, як передає кореспондент УНІАН, міліція продовжує використовувати пожежні брандспойти. Але якщо раніше вони використовувалися для гасіння підпалених мітингувальниками автомобілів, що належать МВС, то зараз потік води скерований у напрямку учасників акції протесту.

Слід зазначити, що сьогодні уночі в Києві температура повітря складає 9 градусів морозу, а використання водометів за мінусової температури вважається тортурами.