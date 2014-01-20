Автомайдан вважає Кличка єдиним лідером супротиву

Цим лідером є Віталій Кличко, повідомляє Радіо "Свобода" із посиланням на сторінку Автомайдану у Фейсбуці.

«В найважчий і найнебезпечніший час для народу України лише один лідер був із людьми на першій лінії фронту! Це Віталій Кличко! Справжні дії в найнеобхідніший момент варті набагато більше, ніж розмови, плани і стратегії. Автомайдан визначився з єдиним лідером супротиву і готовий підтримувати його в боротьбі із беззаконням, що пронизало всі гілки влади, в боротьбі за встановлення правової Держави із людськими цінностями. Із сьогоднішнього дня для нас Віталій Кличко – лідер супротиву», – йдеться у повідомленні.