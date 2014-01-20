ЗМІ: Кличко може виявитися резидентом США
У ЗМІ опублікували документи, які нібито підтверджують факт наявності у Віталія Кличка номери соціального страхування США.
Про це повідомляє Mignews з посиланням на газету "Закон і бізнес". Як стверджує газета, посилаючись на опубліковані документи лідер УДАРу подав податкову декларацію, в якій вказано номер соціального страхування США.
Номер соціального страхування США (SSN - Social Security Number) використовується урядом США для ідентифікації своїх громадян і резидентів, а також обліку їх заробітків. Номер соціального страхування є перепусткою для багатьох послуг і процедур, які надають державні інституції США своїм громадянам і резидентам.
«Згідно з поданою декларацією такі номери мають також члени сім'ї Віталія Кличко - дружина і діти», - зазначає видання.
Як відомо, останнім часом з'являлася інформація про те, що Віталій Кличко має статус резидента і має право на постійне місце проживання відразу в двох зарубіжних країнах - США і Німеччини.
УНІАН звернувся за коментарями до прес-служби лідера Удару Віталія Кличка.