Азаров: Сьогодні мова про вступ України до ЄС не йде

Про це прем'єр-міністр Микола Азаров написав у Facebook.

«Зверну Вашу увагу на те, що ні про вступ до Європейського Союзу, ні про вступ до Митного союзу ні в яких документах не говориться, в тому числі і в Угоді про асоціацію з ЄС немає ні слова про можливість вступу України до Європейського Союзу», - зазначив Азаров.

При цьому він заявив, що «тільки безвідповідальні політикани з Майдану ставлять знак рівності між підписанням Угоди про асоціацію з ЄС і вступом в ЄС».

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За словами прем'єра, «своєю демагогією вони обманюють людей».

Азаров зауважив, що аналогічні угоди про асоціацію Європейський Союз підписав з багатьма країна, наприклад з Туреччиною 50 років тому, яка досі не вступила в ЄС. Приблизно 10 років тому ЄС підписав угоди про асоціацію з цілою низкою африканських країн і т.д, додав він.