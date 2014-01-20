Жоден з глав МЗС країн ЄС поки що не пропонував санкцій проти української влади - Сікорський

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив глава польського Міністерства закордонних справ Радослав Сікорський в інтерв`ю польським журналістам після засідання Ради глав МЗС держав ЄС.

”Це слово поки що не звучало”, - сказав він, відповідаючи на запитання журналіста.

Міністр зазначив, що українська влада своєю поведінкою, зокрема, ухваленням на минулому тижні низки законів, що обмежують громадянські права, сама відходить від шляху європейської інтеграції України.

Він сказав, що на це також має вплив Російська Федерація.

”Ми знаємо, що вона має багато спільного з тим, що діється в Києві: як те, що стосується в контексті Угоди про асоціацію, так певної моделі влади”, - сказав Сікорський.

Він висловив переконання, що лідери Євросоюзу на найближчому саміті ЄС-Росія 28 січня обговорять теж справу України та інших східних сусідів європейського об`єднання.

”Я переконаний, що справа ”Східного партнерства” буде обговорюватися під час саміту ЄС-Росія, бо головним меседжем у висловлюваннях міністрів було те, що ми хочемо мати добрі відносини з Росією, але не за рахунок спільних сусідів чи загалом європейських інтересів”, - відзначив Сікорський, підкресливши, що в цьому контексті міністри розділяють погляд Польщі та інших держав Східної Європи.

Міністр також визнав, що Євросоюз допустився помилок під час переговорів про асоціацію з Україною, відзначивши, що включення у текст документу перспективи членства у європейському об`єднанні стало би ”великим заохоченням” для українців.

Водночас він підкреслив, що лише самі громадяни України повинні вирішувати, яку країну вони хочуть будувати.

”Сама Україна повинна вирішити, чи хоче бути такою, як Польща чи як інші країни, (наприклад), як Білорусь”, - сказав польський міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 січня, глава МЗС Швеції Карл Більдт заявив, що ЄС поки не розглядає запровадження санкцій проти української влади, зазначивши, що такий інструмент може бути використаний у майбутньому.

Рада Євросоюзу на рівні глав МЗС у своєму сьогоднішньому підсумковому документі закликала українську владу та опозицію до діалогу для вирішення політичної кризи, яка триває вже другий місяць через відмову влади підписати Угоду про асоціацію з ЄС.

Міністри підтвердили готовність підписати цей документ тоді, коли Україна буде до цього готова.

Вони також засудили ухвалені 16 січня закони, котрі обмежують громадянські права українців, та закликали владу переглянути їх, бо вони не відповідають європейським стандартам.

Водночас, увечері народний депутат України з фракції «Батьківщина» Володимир Яворівський повідомив, що «закони диктатури» надруковано, попри обіцянку Януковича не друкувати їх, поки триватимуть переговори. За словами депутата, в газетах опубліковано весь пакет диктаторських законів і сьогодні опівночі всі ці закони стануть чинними. ”Завтра ми всі прокинемось в інший Україні”, - додав депутат.