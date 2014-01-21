Регіонали закликають Януковича ввести надзвичайний стан

Про це повідомляє прес-служба Луганської облради.

"Звертаємося до Президента України як гаранта Конституції України з проханням вжити жорстких заходів для наведення порядку та відновлення законності аж до введення в Києві надзвичайного стану", - йдеться у зверненні.

На думку регіоналів, Євромайдан, як мирна акція, "закінчився ввечері 19 січня, коли він виродився в силове протистояння, яке поставило країну на межу громадянської війни".

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"Вчорашні сутички у Києві організовані і спровоковані радикально налаштованими бойовиками націоналістичних організацій, мета яких повалити чинну законно обрану владу", - йдеться в тексті заяви фракції ПР.

Крім того, в заяві йдеться, що відповідальність за події у Києві 19 січня повинні понести не тільки "ті, хто курив автобуси і кидав каміння у правоохоронців, але і Віталій Кличко, Арсеній Яценюк та Олег Тягнибок, які протягом останніх тижнів підігрівали в людях агресію та істерію".