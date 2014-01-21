На Грушевського триває перемир'я

Як передає кореспондент УНІАН, у цей час там зібралося близько 3000 мітингувальників. Вони гріються біля бочок та вогнищ та спілкуються з першими шеренгами бійців внутрішніх військ. Мітингувальники впродовж дня значно зміцнили барикади на вулиці Грушевського та на Петровській алеї. Міліціонери поставили навпроти мітингувальників автомобіль з великим прожектором, який освітлює все, ще відбувається на вулиці Грушевського з боку мітингувальників.

Читайте такожЧетверо потерпілих після зіткнень на Грушевського залишилися без очей - Геращенко В цілому ситуація спокійна. Лише час від часу мітингувальники починають стукати по згорілих автобусах, бочках та інших імпровізованих барабанах. У відповідь бійці внутрішніх військ також починають стукати гумовими палицями об щити, проте все це відбувається без агресії.