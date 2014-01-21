Мер Львова заявив, що силовики самі попросили їх заблокувати

Про це сьогодні заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, за словами Садового, блокування виїзду солдатів внутрішніх військ із військової частини на вулиці Стрийській у Львові – це „синергія громади та військовиків, які не хочуть їхати до Києва”.

Читайте такожЛьвівські активісти другу добу блокують виїзд Беркута у Київ«Наскільки я розумію, акції на вулиці Рубчака почались після того, коли самі військовослужбовці подали інформацію з проханням блокувати їх. Вони не хочуть нікуди їхати, вони хочуть нормально жити”, - заявив міський голова Львова.

Водночас Садовий сказав, що у разі необхідності він сам долучиться фізично до блокування військової частини у Львові.

«Ми всі з вами є громадяни, і кожен в міру своєї можливості висловлює свою позицію. Там є керівник району, там є інші керівники, які слідкують, щоб було дотримання здорового глузду. Сьогодні, наскільки я знаю, багато громадських активістів спілкуються з керівниками силових структур, священики спілкуються, відомі люди. Важливо, з однієї сторони, тримати позицію, а з іншої – спілкуватися, переконувати. Львів є прикладом, і ніхто не посміє зробити у Львові нікому нічого поганого. Це є моя принципова позиція», - додав міський голова.

Як повідомляв УНІАН, у Львові другу добу триває блокування активістами Євромайдану, «Автомайдану Львів» та мешканцями міста виїздів з бази спецпідрозділу МВС «Беркут» (вул. Трускавецька) та баз внутрішніх військ МВС (вул. Стрийська, вул. Княгині Ольги, вул. Тролейбусна, вул. Рубчака).

Вночі біля військової частини на вулиці Стрийській перебувало близько тисячі людей, які «живим щитом» блокували виїзд з території бази.

Активісти тут звели барикади з підручних матеріалів біля двох виїздів з території частини після вчорашньої спроби виведення солдат (пішим ходом) за межі частини, які під тиском активістів змушені були повернутися назад до частини. Сюди також періодично під’їжджають жителі Львова, які привозять учасникам акції чай, каву, бутерброди.

20 січня міліція відкрила кримінальне провадження за фактами блокування військових частин та «Беркуту» у Львові.