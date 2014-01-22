Лукашенко вважає жахіттям і катастрофою політичну кризу в Україні



Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це він заявив 21 січня на зустрічі з керівниками білоруських ЗМІ.

«Те, що відбувається в Україні, це кошмар, це катастрофа. Це не моя справа, там і без мене розберуться, попросять мене, я скажу «так» чи «ні», допоможу чи ні», - сказав Президент Білорусі.

При цьому Лукашенко висловив надію, що конфлікт в Україні вирішиться і не зробить негативного впливу на діяльність СНД, де Україна головує в 2014 році.

«Будемо сподіватися, що все буде нормально з точки зору головування в СНД, ніхто не переноситиме саміт СНД, навпаки, я впевнений, Янукович буде прагнути, щоб цей саміт пройшов у них, а ми, і Росія і інші, будемо таким чином підтримувати Україну і стабільність в ній, і нинішнього президента, бо це головний представник влади. В іншому вони повинні розібратися самі. Занадто багато амбіцій у окремих політиків», - підкреслив Лукашенко.

На думку Лукашенка, вплив на ситуацію в Україні роблять зовнішні сили.

«Я боюся, щоб Україна остаточно і публічно не стала ареною розборок між Заходом і Сходом», - зазначив Лукашенко.

Довідка УНІАН. Сьогодні в новому Палаці Незалежності пройшла зустріч Президента Білорусі з керівниками найбільших білоруських засобів масової інформації.