Друга смерть на Грушевського: одного з протестувальників застрелили

В ході сутичок застрелено одного з протестувальників.

Про це повідомляє ВВС.

За словами кореспондента ВВС Україна, один з керівників медичної служби Євромайдану підтвердив загибель учасника сутичок на вулиці Грушевського.

Молодий хлопець отримав чотири вогнепальних поранення. Смерть констатували приблизно о шостій годині ранку.

Близько 7:30 ранку ВВС повідомило, що "до медпункту, де, за словами медиків та активістів, лежить тіло протестувальника із чотирма вогнепальними пораненнями, прибули міліціонер та судмедексперт".