Друга смерть на Грушевського: одного з протестувальників застрелили
08:10, 22 січня 2014Політика
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Хлопець отримав чотири вогнепальних поранення.
Снайпери спецпідрозділу міліції "Беркут" стріляють гумовими кулями в журналістів на вул. Грушевського у Києві, у понеділок, 20 січня 2014 р
В ході сутичок застрелено одного з протестувальників.
Про це повідомляє ВВС.
За словами кореспондента ВВС Україна, один з керівників медичної служби Євромайдану підтвердив загибель учасника сутичок на вулиці Грушевського.
Молодий хлопець отримав чотири вогнепальних поранення. Смерть констатували приблизно о шостій годині ранку.
Близько 7:30 ранку ВВС повідомило, що "до медпункту, де, за словами медиків та активістів, лежить тіло протестувальника із чотирма вогнепальними пораненнями, прибули міліціонер та судмедексперт".
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