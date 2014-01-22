Президент Польщі не бачить сенсу для нових розмов з Януковичем

Про це він заявив в інтерв'ю польському Radio Zet, яке було записано 21 січня та вийшло в ефір сьогодні вранці.

"Як на мене, зараз немає більшого сенсу, бо все, що мало бути сказане, вже було сказаним", - сказав Коморовскьий.

Він висловив занепокоєння з приводу подій у Києві, зауваживши, що вони дуже звужують поле маневру для Польщі, Євросоюзу та України.

"Лідери опозиції говорять, що втрачають контроль над Майданом. Майдан сьогодні вже не ототожнюється з опозицією. Видається, що настає явище емансипації Майдану, людей, повних нетерпіння, дуже змучених ситуацією, котрі вимагають від опозиції та влади низки дій. Це не дуже добра ситуація", - сказав він.

За словами Президента Польщі, дуже добре видно підготовку владою України силового вирішення політичного конфлікту, а це стало би "трагедією з точки зору західного світу".

Коморовський сказав, що Польща та ЄС повинні усвідомити, що дійшло до серйозної зміни у відносинах України з Росією та України з Євросоюзом і Польщею. За його словами, поляки ще можуть працювати у рамках розвитку двосторонніх відносин.

Він назвав дуже складною можливість реалізації прозахідних бажань України без самої Української держави.

"Варто відзначити, що збільшуються шеренги сьогодні вже дуже рішучих людей, які далі сильно висловлюють своє бажання та підтримку прозахідного руху. Але реалізація цих мрій виглядає дуже-дуже складним завданням", - сказав Коморовський.

Як повідомляв УНІАН, Президент Польщі після першого силового протистояння між учасниками демонстрацій за європейську інтеграцію України та правоохоронцями 30 листопада та у грудні розмовляв по телефону з Януковичем та закликав утриматися від силового вирішення конфлікту.