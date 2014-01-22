ЗМІ: Арештовано рахунки Євромайдана і майно ряду народних депутатів

За повідомленням джерела «Закон і Бізнес», під заборону потрапили рахунки двох громадських організацій, які активно збирали кошти для потреб протестувальників. Це ОО "Соціально відповідальне суспільство" та ГО "Кияни - за реформи".

Крім того, арештовано все особисте майно народних депутатів України, які координують дії протестувальників у захоплених будівлях - Пашинського, Авакова, Пацкана, Аверченко, Кубіва, а також лідера Автомайдану Дмитра Булатова. Під заборону потрапило все рухоме і нерухоме майно, що належить зазначеним особам, квартири, будинки і дорогі машини.

За даними редакції, серед арештованого майна - кілька мерседесів і тойот, автомобілі «Лексус» і «Ніссан», земельні ділянки на десятки гектарів, об'єкти нежитлової нерухомості, квартири нардепів у Києві, Харкові та Львові.

У разі задоволення позову зазначене майно перейде у власність Федерації профспілок в рахунок погашення збитків, завданих Будинку профспілок та Жовтневого палацу.