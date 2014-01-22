Майданівці зі щитами і кийками готуються відбивати штурм "Беркуту"

Про це повідомляє Еспресо.tv.

Протестувальники зі щитами і кийками вишикувались перед Майданом Незалежності в очікуванні штурму

За його словами, в лавах оборонців Майдану дуже багато людей. Також велика кількість людей стоять на барикадах.

Також велика кількість людей сконцентровані на Європейській площі. Всі чекають на наступ великих сил «Беркуту».