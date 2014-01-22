Майданівці зі щитами і кийками готуються відбивати штурм "Беркуту"
14:08, 22 січня 2014Політика
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Протестувальники зі щитами і кийками вишикувались перед Майданом Незалежності в очікуванні штурму
"Беркут" б'є протестувальників
Про це повідомляє Еспресо.tv.
Протестувальники зі щитами і кийками вишикувались перед Майданом Незалежності в очікуванні штурму
За його словами, в лавах оборонців Майдану дуже багато людей. Також велика кількість людей стоять на барикадах.
Також велика кількість людей сконцентровані на Європейській площі. Всі чекають на наступ великих сил «Беркуту».
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