Майданівці зі щитами і кийками готуються відбивати штурм "Беркуту"

14:08, 22 січня 2014
Політика
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Протестувальники зі щитами і кийками вишикувались перед Майданом Незалежності в очікуванні штурму

Про це повідомляє Еспресо.tv.

Протестувальники зі щитами і кийками вишикувались перед Майданом Незалежності в очікуванні штурму

За його словами, в лавах оборонців Майдану дуже багато людей. Також велика кількість людей стоять на барикадах.

Також велика кількість людей сконцентровані на Європейській площі. Всі чекають на наступ великих сил «Беркуту».

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