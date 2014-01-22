УПЦ (МП) закликає до відповідальності за майбутнє країни кожного українця

Як повідомляє корепосндент УНІАН, про це сьогодні сказав керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич) на молебні за Україну з нагоди Дня Соборності та Свободи у Києво-Печерській лаврі.

“У ці дні, нажаль, наше суспільство опинилося у прірві агресії та ворожнечі, а держава на межі громадянської війни. Тому кожен громадянин України, незалежно від політичних уподобань має відчувати відповідальність за майбутнє нашої Батьківщини. Треба всім схаменутися доки ще не пізно, щоб не зробити фатального кроку, який призведе до катастрофи”, - сказав митрополит Антоній.

Владика нагадав, що cьогодні виповнюється 95 років від дня проголошеня Акту про Возз’єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.

“В історію цей день увійшов як День Соборності. Поняття «соборність» дуже глибоке, воно є необхідною складовою визначення самої Церкви Христової. Тому сьогодні кожен українець самим Богом закликається до прояву саме любові та терпимості. Святе Письмо прямо говорить: «Хто каже: я люблю Бога, а брата свого ненавидить, той говорить неправду...» (1 Ін. 4:20-21)”, - нагадав митрополит Антоній.

“Українська Православна Церква протягом тисячолітньої історії завжди була зі своїм народом, розділяючи його радість та смуток. Вона, ведучи український народ до вічного спасіння, завжди спонукала його любити ближнього та свою Вітчизну. Підсилимо свої молитви, щоб Господь наш Ісус Христос змилувався над нами, умудрив нас, послав холодний розум та гаряче серце, всім кому не байдужа наша Соборна та вільна Україна”, - закликав керуючий справами УПЦ.