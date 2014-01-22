Литвин закликає негайно скликати позачергову сесію Ради

Про це повідомили УНІАН у прес-службі нардепа.

«Звертаюся із закликом до всіх народних депутатів, а зараз не час ділити на фракції, потрібно ділити на людей, які візьмуть на себе відповідальність і які відмовляться від цього: необхідно негайно зібратися на позачергову сесію Верховної Ради України, на якій дати оцінку тому, що відбувається, і того, що відбулося з початку кризи», - сказав Литвин.

На його думку, коли в такій ситуації гинуть люди, відповідальність завжди несе влада в будь-якій країні. «У зв'язку з тим, що загинули люди, яким ще жити і жити, яких все своє життя будуть оплакувати батьки, вважаю за необхідне висловити співчуття рідним і близьким цих молодих людей, які не дожили, не зробили те, про що мріяли»,- сказав Литвин.

Він також запропонував оголосити день жалоби й одночасно запропонувати сторонам відповідально діяти, утриматися від будь-яких насильницьких дій, будь-якого протистояння, оскільки потрібно зрозуміти, «що вже перейшли межу».

Читайте такожДобкін вважає закони 16 січня недостатньо жорсткимиКрім того, Литвин закликав призупинити дію законів, за винятком бюджетного закону, які були прийняті в сумнівний спосіб 16 січня, і почати діалог безпосередньо у Верховній раді.

«Діалог, який би не припинявся ні на годину, хвилину, до того моменту, поки не будуть знайдені компромісні рішення. Ми повинні вийти на такі рішення, які б задовольнили країну і заспокоїли суспільство», - переконаний депутат.

Він також висловився за пошук вирішення конфліктів власними силами - без міжнародних посередників.