Мітингувальники почали зводити барикаду на Хрещатику

Там вони установили декілька тяжких, декількатонних бетонних блоків, які в разі штурму Майдану важкою технікою мають стати їй на заваді.

Як передає кореспондент УНІАН, крім того, на Майдані Незалежності мітингувальники розбирають тротуарну бруківку і несуть каміння на вулицю Грушевського.

Люди безперервно курсують з Грушевського до Майдану, зносячи каміння та використані автомобільні шини.

На Грушевського вже наскладали декілька великих куп автомобільних шин, які мітингувальники постійно кидають у вогонь, що слугує бар’єром між ними та міліцією.