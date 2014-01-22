Мітингувальники почали зводити барикаду на Хрещатику

21:55, 22 січня 2014
Політика
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Мітингувальники споруджують барикаду на вулиці Хрещатик, навпроти будинку №8

Митингующие продолжают строить баррикады / Полина Башкина / Facebook

Там вони установили декілька тяжких, декількатонних бетонних блоків, які в разі штурму Майдану важкою технікою мають стати їй на заваді.

Як передає кореспондент УНІАН, крім того, на Майдані Незалежності мітингувальники розбирають тротуарну бруківку і несуть каміння на вулицю Грушевського.

Люди безперервно курсують з Грушевського до Майдану, зносячи каміння та використані автомобільні шини.

На Грушевського вже наскладали декілька великих куп автомобільних шин, які мітингувальники постійно кидають у вогонь, що слугує бар’єром між ними та міліцією.

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