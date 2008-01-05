Зюганов передав Грачу «Партійну доблесть»

Перший секретар Кримського республіканського комітету Комуністичної партії України, народний депутат України Леонід ГРАЧ нагороджений вищою партійною нагородою Компартії Російської Федерації - орденом «Партійна доблесть».

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кримського рескому КПУ, Л.ГРАЧ нагороджений «на знак визнання заслуг перед комуністичним рухом і в справі відновлення братського союзу народів СРСР, а також у зв`язку з 60-річчям з дня народження».

Орден за дорученням лідера КПРФ Геннадія ЗЮГАНОВА лідеру комуністів Криму вручив депутат Державної Думи РФ від фракції Компартії, колишній командувач Чорноморського флоту адмірал Володимир КОМОЄДОВ.

Довідка УНІАН. 1 січня 2008 року Л.ГРАЧУ виповнилося 60 років.