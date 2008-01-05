Зюганов передав Грачу «Партійну доблесть»
«На знак визнання заслуг перед комуністичним рухом...»
Перший секретар Кримського республіканського комітету Комуністичної партії України, народний депутат України Леонід ГРАЧ нагороджений вищою партійною нагородою Компартії Російської Федерації - орденом «Партійна доблесть».
Як повідомили УНІАН в прес-службі Кримського рескому КПУ, Л.ГРАЧ нагороджений «на знак визнання заслуг перед комуністичним рухом і в справі відновлення братського союзу народів СРСР, а також у зв`язку з 60-річчям з дня народження».
Орден за дорученням лідера КПРФ Геннадія ЗЮГАНОВА лідеру комуністів Криму вручив депутат Державної Думи РФ від фракції Компартії, колишній командувач Чорноморського флоту адмірал Володимир КОМОЄДОВ.
Довідка УНІАН. 1 січня 2008 року Л.ГРАЧУ виповнилося 60 років.