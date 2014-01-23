Організатори акції під посольством США не дали грошей "тітушкам"

07:24, 23 січня 2014
Політика
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Біля станції метро Університет "тітушки" заблокували автомобіль координатора акції під посольством США, який відмовився їм платити.

Тітушки / Відео:StepanZhabka

Як пише Еспресо TV, протестували проти недобросовісного ораганізатора "мітингу" близько 50 молодиків. 

Між собою учасники акції говорять, що готові помститися організатору, спаливши його авто.

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