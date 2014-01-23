Організатори акції під посольством США не дали грошей "тітушкам"

Біля станції метро Університет "тітушки" заблокували автомобіль координатора акції під посольством США, який відмовився їм платити.

Як пише Еспресо TV, протестували проти недобросовісного ораганізатора "мітингу" близько 50 молодиків. Між собою учасники акції говорять, що готові помститися організатору, спаливши його авто.

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