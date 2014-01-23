Протестувальники збудували нову катапульту
09:57, 23 січня 2014Політика
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Протестувальники, які зараз знаходяться на Грушевського, спорудили ще одну катапульту - ефективнішу
Мітингарі побудували нову катапульту / REUTERS
Про це повідомив кореспондент Еспресо.TV.
Він зазначив, що нова катапульта значно менша, ніж та, яку напередодні зруйнували бійці МВС. Нова споруда більше схожа на рогатку, вона більш зручна у застосуванні та більш ефективна.
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