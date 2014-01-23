Протестувальники збудували нову катапульту

09:57, 23 січня 2014
Політика
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Протестувальники, які зараз знаходяться на Грушевського, спорудили ще одну катапульту - ефективнішу

Мітингарі побудували нову катапульту / REUTERS

Про це повідомив кореспондент Еспресо.TV. 

Він зазначив, що нова катапульта значно менша, ніж та, яку напередодні зруйнували бійці МВС. Нова споруда більше схожа на рогатку, вона більш зручна у застосуванні та більш ефективна. 

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