Протестувальники збудували нову катапульту

Про це повідомив кореспондент Еспресо.TV.

Він зазначив, що нова катапульта значно менша, ніж та, яку напередодні зруйнували бійці МВС. Нова споруда більше схожа на рогатку, вона більш зручна у застосуванні та більш ефективна.