Янукович має розпустити ВР та провести вибори - глава Європарламенту

Президент України Віктор Янукович у ситуації масових акцій протесту, котрі спостерігаються в державі вже два місяці, повинен би розпустити Верховну Раду та провести позачергові вибори.

Про це заявив глава Європейського парламенту Мартін Шульц в інтерв'ю німецькому виданню Deutschlandfunk.

"Давайте глянемо фактам у вічі. Янукович керував країною з більшістю у парламенті та з підтримкою більшості суспільства. Це змінилось. Кожен розсудливий Президент в цій ситуації (масових протестів) розпустив би парламент та оголосив нові вибори", - сказав він, передає польський TVN24.

Шульц зазначив, що вчора обговорював ситуацію в Україні як з представниками влади, так і опозиції.

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Він назвав складними ті розмови та заявив, що почуває себе після них "безпорадним".

Як повідомляв УНІАН, Шульц заявив сьогодні, що Євросоюз повинен розглянути можливість запровадження санкцій проти українських чиновників у випадку продовження насилля в Києві.

Водночас, на його думку, перед цим ЄС варто подумати про інші методи впливу на ситуацію в Україні, серед яких він згадав можливість європейської посередницької місії між владою та опозицією для вирішення політичної кризи в країні.