У Черкасах під час штурму будівлі ОДА тяжко травмовано дівчину

Як передає кореспондент УНІАН, близько 20 годин їй на голову упав квітковий горщик з вікна третього поверху ОДА.

Як зазначають очевидці цієї пригоди, начебто чоловік у міліцейській формі скинув з вікна третього поверху квітковий вазон, який влучив дівчині у голову. Дівчину у тяжкому стані з черепно-мозковою травмою забрала «швидка».

Читайте такожУ Черкасах мітингувальники захопили приміщення Черкаської облради

Також під час штурму будівлі ОДА, стало зле кільком працівникам батальйону патрульно-постової служби.

Як повідомляв УНІАН, активістам місцевого Євромайдану не вдалося захопити приміщення облдержадміністрації.

Ввечері у Черкасах відбувся мітинг на Соборній площі. Після мітингу активісти черкаського Євромайдану закликали людей підійти до входу до Черкаської облдержадміністрації. Коли мітингувальники наблизилися до входу в ОДА, підбігли майже п’ятдесят правоохоронців, які вишикувалися «стінкою» перед входом.

Майже 2 тисячі мітингувальників відтіснили міліціонерів від входу в ОДА та виламали двері. З облдержадміністрації міліціонери застосовували сльозогінний газ та поливали з декількох пожежних шлангів водою. У відповідь летіли димові шашки і петарди, пролунало кілька вибухів світлошумових гранат. На першому поверсі вибиті деякі вікна, мітингувальники виламали відеокамеру на входом в ОДА. Люди скандували «Банду геть!». Деякі учасники штурму виймали каміння з бруківки та кидали у приміщення. Люди із сусідніх будинків в центрі міста почали приносити теплі речі тим, кого намочили водою зі шлангів.

На підмогу до працівників міліції, які забарикадувалися у холі Черкаської ОДА, через інший вхід зайшли працівники спецпідрозділів «Грифон» та «Беркут». Пролунало кілька пострілів у повітря для стримування натовпу.

Згодом активісти припинили штурм, трохи відійшли від ОДА і розпалили багаття.