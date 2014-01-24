Опозиція виходить з переговорів з владою - рішення Майдану

Як передає кореспондент УНІАН, Тягнибок, виступаючи на сцені Майдану, розповів мітингувальникам про хід переговорів з Януковичем і звернувся до них з питанням, чи згодні вони діяти за планом, згідно з яким влада пообіцяла відпустити заарештованих активістів Майдану в обмін на розблокування вулиці Грушевського.

Однак Майдан незадоволеними вигуками відреагувал на таку пропозицію. Тоді Тягнибок запропонував Майдану проголосувати, чи йти на пропозиції влади, або продовжувати протистояння на вулиці Грушевського. Більшість людей проголосували за другий варіант.

Після цього Тягнибок погодився з рішенням Майдану, проте відзначив, що протистояння повинно тривати за умови дисципліни і одного центру прийняття рішень.

«Від нинішнього рішення залежить життя кожного з нас. Ми йдемо з вами на подальшу боротьбу, але за умови, що є дисципліна, виконання наказів, єдине військо. Ви погоджуєтеся з цим? До боротьби?!». Майдан відповів на ці питання-заклики ствердно.

У свою чергу, лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк оголосив про розширення Майдану на вулицю Грушевського.

При цьому він закликав всіх до дисципліни, порядку та відповідальності. «За нами доля людей і доля країни», - сказав він.

«Виключно мирний протест, і ні кроку назад», - наголосив він.