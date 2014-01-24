Євромайдан закликає адвокатів приєднатися до захисту затриманих протестувальників

Як повідомили УНІАН у Групі Євромайдан SOS, на даний час у базі юристів, які зголосилися захищати затриманих, близько 100 осіб. Але ті з них, які справді готові до активної роботи, не можуть впоратися з потоком порушених справ та кількістю затриманих. Ця криза може ще більше поглибитися у зв'язку з тим, що сьогодні переговорний процес опозиції з владою зайшов у глухий кут. Тому Євромайдан SOS закликає юристів з усієї України долучатися до захисту затриманих активістів.

Як повідомляв УНІАН, на вул. Грушевського у Києві з 19 січня тривають сутички між активістами Майдану та бійцями спецпідрозділу МВС “Беркут”. Сотні людей поранено, є загиблі.

За фактом подій, що відбуваються на вул. Грушевського, розпочато кримінальне провадження за статтею 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України.

За даними Генпрокуратури, станом на вечір 23 січня, правоохоронними органами за участь і організацію масових заворушень на вулиці Грушевського затримано 71 особу, з них - суд обрав міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою 36 особам.