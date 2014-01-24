В ЄС вважають, що тиск РФ на Україну призвів до внутрішніх проблем у країні

Про це заявив у інтерв'ю DW представник ЄС у Росії Вігаудас Ушацкас.

«Ми виступаємо за те, щоб Україна була вільна від будь-якого тиску при вирішенні питання про те, з ким їй будувати відносини. Ми бачили, що такий тиск чинився в ході останніх переговорів між ЄС і Києвом. Ініційована Євросоюзом програма "Східне партнерство", на жаль, була негативно сприйнята нашими партнерами в Росії. Ми думаємо, що тиск, спрямований на те, щоб Київ змінив позицію щодо підписання угоди про асоціацію з ЄС, негативно вплинув на відносини України з Євросоюзом і призвів до внутрішніх проблем у країні, які ми сьогодні спостерігаємо», - зазначив він.

Ушацкас також підкреслив, що Москві та Брюсселю важливо прийти до єдиного розуміння того, як ми співпрацюватимемо з нашими спільними сусідами, включаючи Україну.

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«Важливо, щоб наші спільні сусіди мали право вибирати свої інтеграційні напрямки без непотрібного втручання й тиску. Але на даний момент найголовніше - щоб влада України дослухалася до думки громадян і щоб ситуація стабілізувалася», - додав він.

Саміт Євросоюз-Росія, що відкривається у вівторок, 28 січня, буде скорочений із традиційних двох днів до одного. Зустріч пройде на тлі гострої політичної кризи в Україні, яка розгорілася після різкого розвороту Києва в бік співпраці з Кремлем і відмови від асоціації з ЄС. Це ускладнило відносини Москви і Брюсселя, що звинуватив Росію в тиску на українську владу.