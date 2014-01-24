Коморовський: ЄС в будь-який момент може ввести санкції проти української влади
Європейський союз може в будь-який момент запровадити санкції проти української влади у випадку продовження насильницького протистояння, та її представники повинні чітко це усвідомлювати.
Про це сказав Президент Польщі Броніслав Коморовський в інтерв'ю польським інформаційним агентствам РАР та IAR.
"Влада Україна повинна бути однозначно переконана, що санкції висять на волосині, що це насправді те, що може статися в будь-який момент, якщо не буде зупинена спіраль конфлікту", сказав він.
Коморовський заявив, що роль санкцій полягає не лише в тому, аби когось покарати, але теж для того, аби ефективно затримати реалізацію певних ризикованих сценаріїв, які можуть мати місце в Україні.
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Серед них він назвав подальше загострення конфлікту та "схиляння" України в напрямку авторитарних та недемократичних рішень.
"Ми усвідомлюємо, що санкції це надзвичайні дії, які часом діють на уяву, якщо це є загрозою", - сказав він.
Водночас Коморовський застеріг, що санкції теж можуть мати протилежний від бажаного результат.
"Треба, однак, пам'ятати що буває і так, що санкції пришвидшують, а не віддаляють перспективу переорієнтації до менш чи більш авторитарних держав на Сході. Прикладом цього процесу може бути Білорусь", - сказав він.