Коморовський: ЄС в будь-який момент може ввести санкції проти української влади

Про це сказав Президент Польщі Броніслав Коморовський в інтерв'ю польським інформаційним агентствам РАР та IAR.

"Влада Україна повинна бути однозначно переконана, що санкції висять на волосині, що це насправді те, що може статися в будь-який момент, якщо не буде зупинена спіраль конфлікту", сказав він.

Коморовський заявив, що роль санкцій полягає не лише в тому, аби когось покарати, але теж для того, аби ефективно затримати реалізацію певних ризикованих сценаріїв, які можуть мати місце в Україні.

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Серед них він назвав подальше загострення конфлікту та "схиляння" України в напрямку авторитарних та недемократичних рішень.

"Ми усвідомлюємо, що санкції це надзвичайні дії, які часом діють на уяву, якщо це є загрозою", - сказав він.

Водночас Коморовський застеріг, що санкції теж можуть мати протилежний від бажаного результат.

"Треба, однак, пам'ятати що буває і так, що санкції пришвидшують, а не віддаляють перспективу переорієнтації до менш чи більш авторитарних держав на Сході. Прикладом цього процесу може бути Білорусь", - сказав він.