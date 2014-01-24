"Регіонал" зареєстрував законопроект про скасування "законів 16 січня"

Текст законопроекту «Про визнання деяких законів України, якими суттєво обмежені конституційні права і свобода громадян України такими, що втратили чинність» (№ 4010) розміщено на сайті парламенту.

Цим законопроектом пропонується визнати таким, що втратив чинність, Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян”.

Також депутат пропонує визнати таким, що втратив чинність, Закон України “Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо заочного кримінального провадження”.

У пояснювальній записці по законопроекту зокрема зазначається, що його завданням є зменшення соціальної напруги у суспільстві та відновлення законності в Україні. А зроблено його було з метою усунення суспільно-політичної кризи.

Читайте такожВищий адміністративний суд відмовився визнати протиправним голосування 16 січняТакож у пояснювальній записці зазначається, що в ході підготовки та розгляду 16 січня вказаних законопроектів “було порушено загальні засади функціонування демократичної, соціальної та правової держави”.

Крім того, зазначається, що при прийнятті рішення ВР стосовно цих законопроектів, народні депутати “були позбавлені можливості взяти участь в їх обговоренні, своєчасно надати зауваження і пропозиції”.

“Слід констатувати, що прийняті закони не лише посилили конфронтацію в українському суспільстві, а й стали приводом до загострення громадського протистояння”, - говориться у пояснювальній записці.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня у Верховній Раді народні депутати з фракцій Партії регіонів і КПУ підняттям рук, без обговорення прийняли 11 законів і одну постанову.

Зокрема, Верховна Рада прийняла закон депутатів-регіоналів Вадима Колесніченка і Володимира Олійника "Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян", який встановлює кримінальну відповідальність за наклеп, забороняє розповсюдження екстремістських матеріалів, посилює регулювання діяльності громадських організацій, дозволяє закривати сайти без рішення суду - на підставі рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, зобов'язує реєструвати Інтернет-ЗМІ, забороняє «незаконні» збір, зберігання, використання, знищення, розповсюдження конфіденційної інформації про правоохоронців, суддів та їхніх близьких родичів або членів сім'ї, дозволяє Президентові і Верховній Раді достроково припиняти повноваження членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, а також містить ряд інших норм.

Після ухвалення цих законів, 19 січня, в Києві розпочалися сутички між мітингувальниками та правоохоронцями. Сотні людей поранені, є загиблі.