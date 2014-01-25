Правоохоронці поки не знайшли свідків вбивств двох активістів Євромайдану

Про це йдеться у повідомленні прес-служби МВС.

У повідомлені зазначається, що правоохоронці встановили, що загиблі працювали охоронцями на Майдані та постійно були в полі зору великої кількості людей.

Проте до цього часу до МВС не надійшло жодного повідомлення від тих, хто міг бути свідками цих подій. Про це заявив перший заступник начальника Головного слідчого управління МВС Віталій Сакал.

"З метою якнайшвидшого розкриття цих особливо тяжких злочинів ми ще раз звертаємося до всіх телеканалів та очевидців, які вранці 22 січня перебували на вулиці Грушевського, знали потерпілих або володіють будь-якими іншими даними про обставини скоєння злочину повідомити слідчого за телефонами 529-79-08, 529-79-99 або 102", - звернувся до ЗМІ та громадян Сакал.