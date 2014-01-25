Янукович звільнив Попова з посади голови КМДА

Як повідомляє прес-служба Президента, указ підписано сьогодні, 25 січня.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 30 листопада 2013 року бійці спецпідрозділу "Беркут" жорстоко розігнали мітинг прихильників євроінтеграції на Майдані Незалежності в Києві.

14 грудня генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура вручила повідомлення про підозру у перевищенні влади у зв'язку з розгоном Євромайдану в ніч на 30 листопада заступнику секретаря РНБО Володимиру Сівковичу, голові КМДА Попову, тодішньому начальнику київської міліції Валерію Коряку та заступнику начальника київської міліції Петру Федчуку.

Янукович відсторонив від посад заступника секретаря РНБО Сівковича та голову КМДА Попова.

15 грудня «Українська правда» опублікувала копії протоколів допитів Сівковича і Попова, згідно з якими вони нібито на допитах заявили, що у своїх діях у ніч на 30 листопада керувалися вказівками на той час секретаря РНБО Андрія Клюєва.

Раніше опозиційні політики заявляли, що саме Клюєв організував і керував розгоном Євромайдану.

16 грудня Клюєв дав свідчення в Генпрокуратурі. Також він кілька разів публічно спростовував заяви про свою причетність до розгону Євромайдану.

24 січня Янукович звільнив Клюєва з посади секретаря РНБО і призначив його главою Адміністрації Президента.

Він також пообіцяв, що Попов, Сівкович та інші причетні до подій 30 листопада на Майдані, більше не працюватимуть на своїх посадах.