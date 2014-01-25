Дніпропетровський Євромайдан не має наміру захоплювати адмінбудівлі

Як повідомив журналістів увечері у п`ятницю один з організаторів Євромайдану в Дніпропетровську Віктор Романенко, такої домовленості було досягнуто після його зустрічі з начальником ГУ МВС у Дніпропетровській області Віктором Бабенком.

За його словами, на зустрічі обговорювалися питання розслідування розпочатих кримінальних проваджень за участю «тітушок» і захоплення адмібудівель.

«Зустріч, якої ми добивалися два місяці, відбулася у п`ятницю. Ми зажадали від генерала розслідувати і довести до кінця справи щодо нападу «тітушками» на мирну демонстрацію 8 травня (мирна демонстрація в Дніпропетровську), розгром Євромайдану 25 листопада (місцевого Євромайдану в Дніпропетровську), побиття активістів і розгром їх машин. Генерал обіцяв все розслідувати і на наступної зустрічі нам розповісти про результати. Ми віддали йому всі наявні у нас дані щодо цих справ», - повідомив Романенко.

Також на зустрічі було досягнуто домовленості про те, що учасники Євромайдану не «штурмуватимуть і не займатимуть адміністративні будівлі в місті».

«Ми засуджуємо дії представників силових структур, які здійснюють викрадання, тортури, і вбивства мирних протестувальників для ескалації громадянського конфлікту і радикалізації суспільства», - йдеться в заяві організаторів Євромайдану.

У заяві наголошується, що дніпропетровський Євромайдан, всі його учасники і організатори направляють свою діяльність на мирний характер і мирний шлях вирішення політичної кризи.

«Ми постійно підтримуємо київський Євромайдан і всі Євромайдани України, які мирним шляхом відстоюють свободу громадян і незалежність України. Дніпропетровський Майдан і його учасники і організатори не мають ніякого відношення до організації конфліктних і провокаційних дій, направлених на шкоду правам та інтересам громадян і їхньому майну», - наголошується в заяві.